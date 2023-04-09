Lapseki Belediyesi Ramazan ayı olması sebebiyle sokak iftarlarına devam ediyor.

Lapseki Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sokak iftarları 25 Eylül İlkokulu Bahçesinde çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, iftar öncesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ramazan ayını kutladı. Ardından ezanla birlikte vatandaşlar iftarlarını açtı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, iftarda yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının bereketini ve sevincini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz ‘Sokak İftarlarımızı’ 25 Eylül ilkokulu bahçesinde değerli vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Ramazan’ın maneviyatını ve bereketini paylaşmak, paylaştıkça çoğaltmak için; gönül sofralarımıza misafir olan vatandaşlarımızın memnuniyeti ve muhabbeti İçin teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, dayanışma içinde hep beraber aynı güzellikleri yaşamayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları ve ibadetleri kabul eylesin inşallah. Ayrıca bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü; birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğumuz, zengin kültürleri İle hayatımıza renk katan, kendilerine özgü yaşam tarzlarıyla toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan, yürekleri güzel, kendileri güzel, gülücükleri yüzlerinden hiç eksik olmayan Roman kardeşlerimiz, toplumumuzun solmayan çiçekleridir. Bu toprakların yüzyıllar boyunca farklı kimlikleri, farklı kültürleri, farklı inançları bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşatma tecrübesi vardır. Biz, işte böyle bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. ‘Romanlar’da bu medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır; dün de öyleydi, bugün de öyle, inanıyorum ki yarın da öyle olacak. Roman vatandaşlarımızın her daim, yanlarındayız. Her türlü sıkıntı ve ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Bu vesile ile Lapsekili Roman kardeşlerim başta olmak üzere tüm Romanların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.