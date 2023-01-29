Çanakkalenin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatiline giren çocuklar için kapalı pazar yerinde 5 gün boyunca düzenlenen ’15 Tatil Eğlencesi’ etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Çanakkalenin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatiline giren çocuklar için kapalı pazar yerinde 5 gün boyunca düzenlenen ’15 Tatil Eğlencesi’ etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Lapseki Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatili sonrası çocuklar için 25-29 Ocak tarihleri arasında kapalı pazar yerinde ’15 Tatil Eğlencesi’ etkinliği düzenledi. Etkinlikler 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, çocuklar kapalı pazar yerinde tenis, satranç, buz pisti, masa tenisi, şişme oyun parkı, palyaço, kick boks, yüz boyama, langırt, matrak oyunu, badminton, çeşitli eğlence ve aktivitelerle yarı yıl tatilinde doyasıya eğlendi.

Etkinliğin son gününde etkinliğin düzenlendiği kapalı pazar yerine giden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, çocukların eğlenceli dakikalarına ortak oldu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Hepimizin bildiği üzere karne tatili şuan. Bizde Lapseki Belediyesi olarak yavrularımıza, çocuklarımıza özel bir program yaptık. Bu program dahilinde de, kısa bir zaman içerisinde açılışını yapacağımız yeni kapalı pazar yerimizde şu an da çocuklarımızın eğlenmesi için bir program oluşturduk. Bu program çerçevesinde 5 gün boyunca gündüz saat 11.00’den akşam 19.00’a kadar masa tenisi, satranç, tenis, şişme oyun parkı, palyaço, kick boks, yüz boyama, langırt, matrak oyunu, badminton, çeşitli eğlence ve aktivitelerin yanı sıra ilçeye ilk kez öğrencilerimiz doyasıya eğlenmeleri için buz pisti gibi çocuklarımızın doyasıya eğlenebileceği bir çok alanlar var. Biz her zaman çocuklarımızın mutlu olabilmeleri için farklı eğlenceler yaptık bu güne kadar ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Ben tüm öğrencilerimiz iyi tatiller diliyor ikinci yarı ders zili çaldığında da başarılar diliyorum" dedi.