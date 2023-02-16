Lapseki Belediyesi depremzedeler için deprem bölgesine deprem çadırı, mobil tuvalet, banyo, temeli ihtiyaçlar ve gıda malzemelerinden oluşan 12’nci yardım aracını gönderdi.

Lapseki Belediyesi depremzedeler için deprem bölgesine deprem çadırı, mobil tuvalet, banyo, temeli ihtiyaçlar ve gıda malzemelerinden oluşan 12’nci yardım aracını gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Lapseki Belediyesi’nin deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan deprem çadırı, mobil tuvalet ve banyo yüklü 12’nci yardım aracı Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Meclis üyeleri tarafından dualarla deprem bölgesine gönderilmek üzere uğurlandı.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, “Belediyemiz tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlarımızın desteği temeli ihtiyaçlar ve gıda malzemelerinin yanında deprem çadırı ve mobil tuvalet-banyo yüklü 12. aracımız, belediyemizden 2 personelimiz ile birlikte Arsuz, Antakya, Kırıkhan, Payas ilçelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Yardım kampanyamız devam ediyor. Çadır, el feneri, jeneratör, tüp, elektrikli ısıtıcı, katalitik soba, powerbank, bay - bayan kişisel hijyen malzemeleri ihtiyacı vardır. Yardımlarınızı Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet binamıza teslim edebilirsiniz” denildi.