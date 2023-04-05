Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye hizmet binasında, belediye çalışanları ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Lapseki Belediyesi hizmet binasındaki iftarda, Başkan Yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt ve Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, iftar öncesinde belediye çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar sonrası, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Başkan Yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt ve Belediye Meclis üyeleri, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, deprem bölgesinde çalışmalara katılan Lapseki Belediyesi personellerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.