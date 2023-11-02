Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir markette elektrik kontağından yangın çıktı. Lambadan çıkan ateş kıvılcımları market sahibi Şemsettin Sarı’nın üzerine yağdı. Üzerine yağan ateş kıvılcımları ile boğuşan market sahibi, sigortanın atması ve market içeridekilerin yardımı ile faciayı önledi.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markette henüz belirlenemeyen bir nedenle lambadan alev kıvılcımları çıkmaya başladı. Market sahibi Şemsettin Sarı, müşterilerin fark etmesiyle lambadan çıkan alevlere müdahale etti. Üzerine kıvılcımlar düşen Sarı, soğukkanlılıkla faciayı önledi. Olayı ardından İhlas Haber Ajansına konuşan Sarı, “Müşteriler vardı yanımda 2 kişi. Dediler ‘Bu lambaya ne oldu?’ Bir baktım lambadan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ben de o an düşündüm sigortayı mı kapatsam plastikleri mi düşürsem diye. Çünkü plastik yanması durumunda daha büyük facia olabilirdi. Telaşa kapılmadan elimdeki bıçak yardımıyla ateşleri düşürdüm. Bu tür durum başıma ilk defa geliyor. Telaşa kapılmadan duruma müdahale ettim ve lambayı düşürdüm. Sonrasında yangını büyümeden önledik” dedi.