İstanbul Laleli’de bulunan Uluslararası Yolcu Terminaline alışveriş için yurtdışından her gün yüzlerce kişi geliyor. Alışveriş yapanlar tekstil ve gıda ürünleriyle bavullarını doldurduktan sonra ülkelerinin yolunu tutuyor.

İstanbul Laleli’de bulunan Uluslararası Yolcu Terminaline alışveriş için yurtdışından her gün yüzlerce kişi geliyor. Alışveriş yapanlar tekstil ve gıda ürünleriyle bavullarını doldurduktan sonra ülkelerinin yolunu tutuyor.

Laleli Uluslararası Yolcu Terminalinde 30 yılı aşkın süredir "bavul ticareti" yapılıyordu. Son dönemde Laleli’ye alışveriş için gelenlerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Romanya gibi ülkelerden gelen kişiler, kendi ülkelerine göre daha ucuz olduğu için alışverişlerini İstanbul’da yapıyor. Bazıları gelmişken tatillerini yapıyor, bazıları ise buradan aldıkları ürünleri kendi ülkesinde satmak için geri dönüyor.

“İstanbul’a 4 - 5 bin dolar ile geliyorlar”

Terminaldeki bir firmanın yetkilisi Ömer Koçar, “Romanya’dan yolcularımız geliyor günlük 25 - 30 kişi. Otelde kaldıktan ertesi gün sonra eşyalarını getiriyorlar. Tekstil, gıda ürünlerini buradan alıyorlar. Uygun olduğu için buradan alışveriş yapıyorlar. Döviz kurunun yükselmesinden sonra buradaki fiyatlar oradaki fiyatlardan daha cazip geliyor. 28 firma Romanya’ya günlük seferler yapılıyor. İstanbul’a 4 - 5 bin dolar ile geliyorlar. Bavul ticareti yıllardır devam ediyor” dedi.

“Türkiye bu ticaret üzerinden kazanç elde ediyor”

Türkiye’nin ticari yönden kazançlı olduğunu söyleyen firma yetkilisi Viorica Carman, “Burada ticaret güzel gidiyor. Türkiye bu ticaret üzerinden kazanç elde ediyor. Bulgaristan’dan, Romanya’dan, Azerbaycan’dan geliyorlar. Önceden de gelen vardı. Şimdi bu durum daha iyi. Türkiye, ticaret yönünden iyi gidiyor” şeklinde konuştu.

“Spor ayakkabı, ayakkabı, mont alıyoruz”

Ukrayna’ya dönen bir kadın, “Pazarda, mağazada nerde ucuz ürün varsa onu alıyoruz. Çünkü pahalı ürünleri alamıyoruz. Spor ayakkabı, ayakkabı, mont alıyoruz. Fiyat açısından burası çok uygun. Bizim orada 3-4 katı fiyatlar” diye konuştu.

“Ayda 2- 3 defa geliyorum”

Ayda belirli aralıkla Gürcistan’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen, Manana Sıbashvıiı, “Gürcistan Batum’dan geldik. Ufak malzemeleri alıp orada satıp, para kazanıyorum. Satışlarımız zor oluyor. Bulgaristan ve İstanbul’da da zor oluyor. Ayda 2- 3 defa geliyorum” cümlelerini kullandı.

“Gürcistan’a bakarak buradaki fiyatlar daha uygun”

İstanbul’daki fiyatların uygun olduğunu söyleyen Gulo Ahmedov, “Gürcistan’dan geldim. Burada bavul ticareti yapıyorum. Buradan alıp orada satıyoruz. Gürcistan’a bakarak buradaki fiyatlar daha uygun” ifadelerini kullandı.