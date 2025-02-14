Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Lala Vadisi’nde kendi imkânlarıyla hazırladıkları pistte naylon poşetlerle kayan aile bireyleri, eğlenceli anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren Karakaya ailesi, çocuklarıyla birlikte gün boyu karın tadını çıkarırken, renkli görüntüler oluşturdu. Naylon poşetleri kızak gibi kullanan aile üyeleri, vadide doyasıya kayarak adeta çocukluk günlerine geri döndü. Eğlenceli anlarına kartopu savaşı da ekleyen aile, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasının ardından ailesiyle Lale Vadisi’nde kayarak karın tadını çıkardıklarını belirten Murat Karakaya, "Güzel bir gün, kaçırılmaması gereken fırsat diye düşündüğümüz için ailem ile dışarı çıktık. Kayarak eğleniyoruz. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesiyle iyi oldu. Sevgililer sadece 2 kişi arasında geçen bir muhabbet değil. İnsanın sevdiği herkes onun için sevgilidir. Çocuklarla burada hem kaydık hem de kartopu oynadık" dedi.

Lale Vadisi’nde ailesi ile birlikte poşetlerle kayarak tatilin tadını çıkaran 4. sınıf öğrencisi Mustafa Karakaya ise "Kar yağdığı için okullar tatil oldu. Bende ailemle birlikte pist yaptık. Annem, babam ve kardeşimle kayıyoruz. Karda oynamak çok keyifli ve çok eğlenceli. Bu açıdan çok mutluyum" diye konuştu.