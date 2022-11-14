Merkezi Aydın’da bulunan ve yaklaşık 14 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yürüten Karya Farma HBX AR-GE, bu defa değerlendirilemediği için atık olarak görülen lahana ve marul yaprakları üzerinde çalıştı. Marketlerde raf ömrü dolmuş yiyecekler ve kasaplarda kullanılmayan kemiklerle birleştirilerek köpek ve kedi maması haline getirilen lahana ve marul yapraklarının bu çalışma ile sokak hayvanlarının doyurulmasında kullanılabileceği belirtildi.

Merkezi Aydın’da bulunan ve yaklaşık 14 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yürüten Karya Farma HBX AR-GE, bu defa değerlendirilemediği için atık olarak görülen lahana ve marul yaprakları üzerinde çalıştı. Marketlerde raf ömrü dolmuş yiyecekler ve kasaplarda kullanılmayan kemiklerle birleştirilerek köpek ve kedi maması haline getirilen lahana ve marul yapraklarının bu çalışma ile sokak hayvanlarının doyurulmasında kullanılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Hakan Başlık, Karya Farma HBX Ar-Ge olarak Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve yeni bir çalışmaya daha patent aldıklarını söyledi. Yeni buluşlarında bünyesinde içerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirici, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiparazitik, antikanser özelliklerine haiz özellikle lahana ve marul yaprakları ile beraber kasapların kullanmadığı sakatatlar ve hayvansal iç yağlar ile bitkisel bileşen içerikli hayvan yemi ürettiklerini kaydeden Başlık, “Bu ürün başta sahipsiz sokak hayvanlarına hitap edecek olmasının önemli bir sosyal projeye öncülük edeceğini düşünüyoruz. Sofralık tüketimde kullanılmadığı için atık olarak görülen ancak besin değeri oldukça yüksek olan lahana ve marul yapraklarını raf ömrünü doldurmuş market ürünlerini ile birleştirip mama haline getirdik. Bu çalışmamızın da ekonomiye önemli katkı sunulacağına inanıyoruz” diyerek üretmiş oldukları mamanın bitkisel karışımlı olduğu için daha sağlıklı olduğunu bunun yanında israfı da önlediklerini kaydetti.