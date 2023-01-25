Samsun Büyükşehir Belediyesi, dünyada eşine az rastlanan yüzer adalarının bulunduğu Lâdik Gölü’nde yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve balıklar için harekete geçerek onlarca kilo yem bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, dünyada eşine az rastlanan yüzer adalarının bulunduğu Lâdik Gölü’nde yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve balıklar için harekete geçerek onlarca kilo yem bıraktı.

Doğal ve kültürel özellikleriyle Samsun’un turistik ilçelerinden Ladik’te Büyükşehir Belediyesi yemleme çalışması yaptı. Özellikle çok farklı su kuşu ve balık türü popülasyonlarına ev sahipliği yapan Ladik Gölü ve çevresine ekipler yem bıraktı.

Alabalıkçıl, küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı, kara leylek, yeşilbaş, uzun bacak, kız kuşu, karabaş martı, gümüş martı, ak kanatlı sumru, kaya güvencini, tepeli koygar, tarla kuşu, kızıl sırtlı örümcek kuşu, saka, serçe, boğmaklı ardıç kuşu ve turna başta olmak üzere farklı türleri barındıran Ladik Gölü ayrıca tahta balığı, İsrail sazanı, geceğan, kızılkanat, tatlı su levreği ile nesli tükenen turna balığını da barındırıyor. Kışın ise geceleri eksi 10’a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle göl zaman zaman buz tutuyor. Yer yer buz kalınlığı 5 santimetreye ulaşan gölde seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkıyor. Göl yine buzlanmaya başlarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buzlanmadan olumsuz etkilenen kuş ve balık türlerinin beslenebilmesi amacıyla Kuş Gözlem Kulesi çevresi ile gölün belli noktalarına onlarca kilo yem bıraktı.

Doğal sit alanlarında canlıların ekolojik yaşamına destek çerçevesinde yemleme çalışmasını Kızılırmak Kuş Cenneti ile Terme Gölyazı Tabiat Parkı’nda da yapacaklarını ifade eden Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak sadece can dostlarımız olan sokak hayvanlarının değil, yaban hayatında yaşayan kuş ve balıklarımızın da yayındayız. Lâdik Gölü’nün buzlanmaya başladığına ilişkin vatandaşlarımızdan gelen bilgi üzerine hemen harekete geçtik. Çünkü doğal sit alanında barınan göçmen kuşlar ve balık türlerimiz için kış aylarında en önemli şey yeterli oranda beslenebilmelidir. Ekiplerimizle gelerek kuş ve balıklarımızın kış aylarında beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla gölün belirli noktalarına yem bıraktık. Benzer çalışmayı şehrimizdeki tüm yaban hayatı sahalarında da yapacağız. Yaban hayatının sürdürülebilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.