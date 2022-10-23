Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından kış turizminde önemli Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde kış sezonuna hazırlığı sürüyor. Bin 900 metre rakımdaki tesiste telesiyej sistemlerinde yürütülen bakım, sezona yetiştirilmeye çalışılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından kış turizminde önemli Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde kış sezonuna hazırlığı sürüyor. Bin 900 metre rakımdaki tesiste telesiyej sistemlerinde yürütülen bakım, sezona yetiştirilmeye çalışılıyor.

Bölgesinin en modern kayak tesisi olan Ladik ilçesinde turizm potansiyelini daha da artırmak için çalışan SBB, Akdağ Kayak Merkezi’nde kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Tesisin sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da çim kayağı yapmak isteyenlere hizmet verebilmesi için ilave yatırımlar gerçekleştiren SBB, kayak merkezinde telesiyeji bakıma aldı. 6 Milyon 836 bin TL’ye ihale edilen telesiyej bakımında ekipler, birçok bölümde teknik çalışmalarını yürütüyor.

Telesiyej sisteminin kış sezonunda faaliyete geçirileceğini kaydeden Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akdağ Kayak Tesisi Sorumlusu Elektrik Teknikeri Onur Albayrak, “Tesisimizi kış sezonuna yetiştirmek için telesiyejimizin bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Otomasyon açısından tüm bakımlar yapılıyor, mekanik aksamlar tek tek elden geçiriliyor. Ayrıca tabyalar sökülüp, demir parçalarında kırık veya çatlak olup olmadığı test ediliyor. İnşallah telesiyejimiz, Aralık veya Ocak ayı başında hizmete girecek” diye konuştu.

İlçe turizminin gelişmesi açısından SBB’nin bakım onarım çalışmasından memnuniyetini dile getiren vatandaş Salih Telli ise, “Belediyemizin yaptığı yatırımlarla tesisimizdeki çalışmalar, çok güzel şekilde ilerliyor. Bu ilçemiz turizminin gelişmesi adına çok önemli. Kayak merkezi Orta Karadeniz’de tek ve ilçemizin incisi. Geçen yıl telesiyejin ve kar makinesinin çalışmamasından dolayı kaymak için gelen yerli turistler, yeterli memnuniyeti göremedi. Uzun mesafe kayak yapan vatandaşlarımız bu keyfi yaşayamadı, birçoğu da geri döndüler” şeklinde konuştu.