Eskişehir’de zeytin üretimi yapan Erdem Öztürk, yaklaşık bir ay sürecek çizik atma ve salamura işlemlerinin başladığını söyledi.

Eskişehir’de zeytin üretimi yapan Erdem Öztürk, yaklaşık bir ay sürecek çizik atma ve salamura işlemlerinin başladığını söyledi.

Sarıcakaya İlçesi’ne bağlı Laçin Mahallesi’nde yetiştirdiği zeytinleri hasat eden Erdem Öztürk, salamura işlemine başladı. 600 zeytin ağacından topladığı zeytinleri elek ile boyutlarına göre sınıflandıran Öztürk, bıçak yardımıyla zeytinlerine tek tek çizik atıyor. Oldukça zahmetli çizik işleminin ardından zeytinlere salamura işlemi yapan üreticinin ürünleri sofralarda yerini alacağı günü bekliyor.

Salamura yaptığı ve kilogram fiyatı 45 ile 60 lira arasında değişen zeytinleri hakkında konuşan Öztürk, “Dalından topladığımız zeytinlerimiz bıçakla çizilerek veya kırılarak hazırlanıyor. Tek tek çizilen zeytinler, içi dağdan gelen doğal kaynak suyu ile dolu bidonlara dolduruyoruz. Haftada beş kere suyu değiştiriyoruz. Daha sonra salamura için zeytin yıkanarak tuz atılır. 1 ay sonra acı suyu çıkar biraz içinde acı su bırakılır maya için. Sonra yağ ve limon tuzu atılarak işlem bitilir. İşlemlerin ardından tuz atılır ve bir hafta sonra sofralarda yerini alamaya başlar. Ben ürünlerimi semt pazarında satışa sunuyorum. Kilogram fiyatı 45 ile 60 lira arasında değişiyor” diye konuştu.