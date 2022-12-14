Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki Laçin Barajı’nın yapımının ve Erzincan’da Çardaklı Deresi’ndeki ıslah çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Laçin Barajı’nın tamamlanması ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki Laçin Barajı’nın yapımının ve Erzincan’da Çardaklı Deresi’ndeki ıslah çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Laçin Barajı’nın tamamlanması ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki Laçin Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak suyla 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti. Servis ve ulaşım yolları, enjeksiyon, dipsavak ve cebri boru imalatlarının tamamlandığını dile getiren Akca, "Gövde dolgusu ve dolusavak imalatları devam etmekte olup, kalan gövde dolgu, dolusavak ile ayar vana odası ve mekanik aksam imalatlarının bitirilerek işin tamamlanması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 45,5 metre ve su depolama kapasitesi 1,63 milyon metreküp olan Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı’nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 18 milyon 675 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Akca, Erzincan’da yapımı devam eden Beytahtı Mesire Alanı Çardaklı Deresi’ndeki ıslah çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı. Yapılacak çalışmayla 2 bin metre tahkimatsız sedde ve Karasu Nehri’nde bin 350 metre taş tahkimatlı sedde yapım işinin sürdüğünü belirten Akca, "Bu yıl itibarıyla 3 bin 350 metre sedde oluşturulmuş, bin metrelik kısımda taş tahkimat yapılmış olup; taş tahkimat işi devam etmektedir. Erzincan Beytahtı Mesire Alanı Çardaklı Deresi’nde ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 78 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2022 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.