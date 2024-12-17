Aydın’da yaklaşık bir ay önce ihbar üzerine sahte zeytinyağı taşıdığı iddiası ile otobanda aracı durdurulup ürünlerine el konulan Sezer Alabay’a yağları ve aracı teslim edildi. Tarım Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nden gelen 2400417046 nolu raporla açıklama yapan Alabay, “Yağlarımıza el konulduğu gün yasaya aykırı bir şey yapmadığımı belirtmiştim. Bugün haklılığım ortaya çıktı. Ürünlerimiz temiz çıktığı için bize teslim edildi” dedi.

Aydın-İzmir otoyolunda Kasım ayının 3. haftası bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Aydın’dan İzmir’e bitkisel yağ taşıyan bir kamyoneti durdurmuş ve yağlar Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. Basında ‘Sahte zeytinyağı’ yakalandı şeklinde çıkan haberlerin ardından aracını içindeki yağlarla birlikte kilitleyip aracın anahtarını da Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü’ne teslim eden Sezer Alabay, ürünlerinde yasaya aykırı bir durum olmadığını ileri sürüp yağların analiz sonuçları gelinceye kadar aracını ve ürünlerini almayacağını belirtmişti.

Alınan numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara Gıda Lobaratvarı’na gönderildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 2400417046 rapor numarası ile Alabaylar Firmasına ait yağların numunelerine ilişkin yapılan analiz sonuçlarını açıkladı. Yağ numuneleri temiz çıkması üzerine araç ve yağların muhafaza altında tutulduğu Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü tutanakla yağları kamyonetle birlikte firma yetkililerine teslim etti.

Konuyla ilgili Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü önünde açıklama yapan Sezer Alabay, “İlk gün yaptığım açıklamada yasaya aykırı bir durumun olmadığını belirtmiştim. Bugün laboratuvar sonuçları geldi. Her şeyin yasal ve ürünlerimizin temiz olduğu ortaya çıkınca ürünlerimiz bize teslim edildi. Birilerinin amacı bizi karalamaktı. Yarım asırılık bir firma olarak bugüne kadar hiç bir yanlışımız olmadı. Bugüne kadar alnımızın akıyla işimizi yaptık bugünden sonra da aynı şekilde işimizi yapmaya ve müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.