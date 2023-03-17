Karaman Ziraat Odası (KZO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, gübre maliyetlerini düşürmenin toprak analizi yaptırmaktan geçtiğini söyledi.

Gereksiz gübre kullanımı konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Bitkiye doğru zamanda, doğru besin takviyesini yapmak karlı bir üretim için zorunludur. Ancak bunun için öncelikle ürünün yetiştiği toprağın özelliklerinin bilinmesi gerekli. Bitkiyi yaşama bağlayan ve beslenme rejimi için temel oluşturan toprağı tanımak, doğru gübreleme için öncelikli görevdir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin yanında toprakta mevcut olan besin elementlerinin de belirlenmesi şarttır. Yetersiz beslenen bitkiden tam olarak istenen verim alınamıyor. Diğer taraftan aşırı gübreleme ise hem yüksek maliyet hem de toprağın ve doğal kaynakların kirlenmesi anlamına geliyor. Toprak analizi bu noktada üreticinin imdadına koşuyor. Besin maddesi içeriği belirlenen alanlarda yetiştirilecek ürünün besin istekleri de göz önüne alınarak en doğru gübreleme programı oluşturulabiliyor“ dedi.

Bayram, toprak analizi sayesinde üreticilerin gereksiz gübrelemeden kaçınmış oluyor ve ekonomik anlamda karlı bir üretimin kapılarının açılması mümkün oluyor diyerek, “Toprakta az bulunan besin elementleri de belirlendiğinden bitkiye doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan gübreleme ile bu eksiklik gideriliyor. Sonuç olarak özetle verimli bir ürün elde etmek ve gübre maliyetlerini en aza indirmek istiyorsanız odamız bünyesinde bulunan Toprak Analiz Laboratuvarımızla irtibata geçebilirsiniz. Odamız bünyesinde bulunan laboratuvarda analiz yaptırarak toprağınıza ve ürününüze uygun bir gübreleme programı alabilirsiniz" diye konuştu.