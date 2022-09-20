Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınacak olan üniversite öğrencileri, havalimanı ve otogarda personeller tarafından karşılanarak güven içerisinde yurtlarına yerleştiriliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınacak olan üniversite öğrencileri, havalimanı ve otogarda personeller tarafından karşılanarak güven içerisinde yurtlarına yerleştiriliyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden üniversiteyi kazanarak Muş’a gelen öğrenciler, barınacakları KYK yurtlarına yerleştirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllü üyeler tarafından havalimanı, otogar ve yurt girişlerinde karşılanıyor. Otobüslerden tek tek alınarak stantlara getirilen öğrencilerin burada hem kayıtları yapılıyor hem de çeşitli ikramlarda bulunularak kenti tanıtan bilgilendirici materyaller veriliyor. Kayıtları yapılan öğrenciler, güven içerisinde servislere bindirilerek odalarına yerleştirilmek üzere yurtlarına götürülüyor. Otogara gelen öğrencileri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yeni eğitim-öğretim hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

“Gençlerimizi araçlarımızla yurtlarımıza taşıyoruz ve odalarına yerleşmelerini sağlıyoruz”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşdemir, Muş Alparslan Üniversitesini kazanarak ülkenin farklı bölgelerinden Muş’a gelen gençleri havaalanı, otogar ve yurt önlerinde karşılayarak, hem kentin tanıtımını hem de gençlik merkezinde yapılan faaliyetleri anlattıklarını söyledi. Amaçlarının hiçbir gencin ortada kalmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Şehrimizin kültürel, tarihi ve doğasına dair hazırlamış olduğumuz görselleri gençlerimize dağıtıyoruz. Gençlerimizi kendi araçlarımızla yurtlarımıza taşıyoruz ve odalarına yerleşmelerini sağlıyoruz. Amacımız ilimize gelen hiçbir gencimizin ortada kalmaması. Nereye gideceğini bilmeyen bu gençlerimize bizler hem ev sahipliği yapıyoruz hem karşılıyoruz hem de ulaşımlarını sağlayarak yurtlarımıza yerleştiriyoruz” dedi.

“Hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık”

Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlara yerleştirildiğini kaydeden Taşdemir, “Yedekte hiçbir öğrencimiz yok. Hem merkezde hem Malazgirt’te hem de Bulanık’taki yurtlarımıza gençlerimizi yerleştirmiş bulunmaktayız. İlimize gelen hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Kapasite artırımına giderek öğrencilerimizi nezih ve ferah 5 yıldızlı otel konseptindeki yurtlarımızda barındırıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 4071 kişi kapasiteli yurt kontenjanımızı kapasiteyi artırıp, 4200’e yükselterek ilimize gelen hiçbir öğrencimizi boşta bırakmadık. Şu anda KYK yurtlarımıza kayıtlı olan 4200’e yakın öğrencimiz var” ifadelerini kullandı.

“Nereye gideceğimizi bilmiyorduk, bizi karşıladılar”

Otogarda karşılanan Ameliyathane Hizmetleri Bölümü öğrencisi Nermin Yılmaz da Hakkari Derecik’ten Muş’a geldiğini belirterek, “Muş Alparslan Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümünü kazandım. 1. sınıf öğrencisiyim. Otobüsle Muş’a geldim. Burada nereye gideceğimizi bilmiyorduk, sağ olsunlar otogarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri bizi karşıladılar. Servislerle bizi yurtlarımıza götürecekler. Çok misafirperverler. Kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Bizi yurdumuza servisle götürecekler”

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazanan öğrencilerden Mehmet Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Hakkari’den Muş’a geldim. Buraya geldiğimde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize yardım ettiler. Kaydımızı yaptık. Bizi yurdumuza servisle götürecekler. Onlara çok teşekkür ederiz bu misafirperverliklerinden dolayı. Muş’a ilk kez geldim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Açıkçası korkuyordum. Lakin böyle misafirperverlik gördüğümde çok sevindim.”