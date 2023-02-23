Kırıkkale’de depremzede vatandaşlar, kaldıkları yurtlarda oluşturulan sağlık merkezinde muayene oluyor. Ayak topuğunda ağrı hissetmesinden dolayı muayene olan 14 yaşındaki Ege Karasürmeli, "Bize burada çok yardımcı oluyorlar, Allah razı olsun" dedi.

Kırıkkale’de depremzede vatandaşlar, kaldıkları yurtlarda oluşturulan sağlık merkezinde muayene oluyor. Ayak topuğunda ağrı hissetmesinden dolayı muayene olan 14 yaşındaki Ege Karasürmeli, "Bize burada çok yardımcı oluyorlar, Allah razı olsun" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleştirildi. Kırıkkale’de üniversite öğrencilerinin boşalttığı yurtlarda deprem bölgesinden gelenlere tahsis edildi. Yahşihan ilçesindeki yurtlarda misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları, kaymakamlık koordinasyonuyla resmi kurumlar tarafından karşılanıyor. Depremzede vatandaşlar, kaldıkları yurtlarda oluşturulan sağlık merkezinde de muayene oluyor. Sağlık durumu ciddi olan vatandaşlar ise servis veya ambulansla hastaneye sevk ediliyor.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK yurtlarında oluşturulan sağlık merkezlerinde 2 doktorun ve 12 personelin görev yaptığını söyledi. Depremzede vatandaşların sağlık ile ilgili ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Sönmez, aynı zamanda moral ve motivasyon anlamında da her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

"Sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere bakanlığın tüm birimlerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Dr. Sönmez, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde depremzede kardeşlerimizin ailelerimizin yerleştiği yurtlarda ’sağlık merkezi’ kurduk. Depremzede ailelere her yaştan ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti veriyoruz. Burada günlük 2 doktorumuz 12 personelimiz ile beraber bu hizmeti en iyi şekilde vererek hem onların sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz hem de aynı zamanda moral motivasyon noktasında ekibimizle beraber destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay’da, evlerinin büyük hasar gürdüğünü anlatan Ege Karasürmeli (14), deprem sırasında 3 metre yükseklikteki balkondan atladığını belirterek, KYK yurdunda da her türlü imkanın kendilerine sağlandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, KYK yurtlarında çocuklar içinde oyun alanları ve resim atölyeleri oluşturuldu. Yurtta kalan depremzede vatandaşları ziyaret eden Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Uzunoğlu, ilgili kurum müdüründen de ailelerin durumları hakkında bilgi aldı.