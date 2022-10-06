Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’nu(MYO) kazanan ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Taşhan Otel’de misafir ediliyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’nu(MYO) kazanan ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Taşhan Otel’de misafir ediliyor.

2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kente gelen üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. OMÜ Vezirköprü MYO’yu kazanan ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edildi.

"Büyükşehir bizi sahipsiz bırakmadı"

Yurda ya da eve yerleşene kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Vezirköprü Taşhan Otel’de misafir edilen öğrencilerden Buse Topçuoğlu, "Samsun’a Antalya’dan geldim. OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünü kazandım. İlk geldiğimde burayı çok bilmediğim için ne yapacağımı bilemedim. Ama Büyükşehir Belediyesi bizi sahipsiz bırakmadı" dedi.

"Mağdur olmaktan kurtulduk"

Rize’den gelen ve Vezirköprü MYO İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencisi olan Beyzanur Bayındır, "KYK yurdu henüz açıklanmadı. Ondan dolayı da kalacak yer sıkıntımız vardı. Ancak Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiğimizde sorunumuz hemen çözüldü. Bizi şu an otelde ağırlıyorlar. Mağdur olmaktan kurtulduk. Hiç bilmediğimiz bir yerde kendimizi evimizde gibi hissettirdiği için Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

"Ailem sürekli dua ediyor"

Ordu’dan gelen Rumeysa Sevgili, "Ek tercihle yerleştiğim için yurt başvurum henüz açıklanmadı. Biz de Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. Onlar da bize hemen geri dönüş sağladı. Vezirköprü’de bizi otelde misafir ediyorlar. Belediyenin oteli olması benim için de ayrıca güzel. Güvenilir bir yer. Verilen hizmet çok güzel. Ailemin de bu durumdan haberi var, onlar da belediyenin bize sağladığı desteği çok olumlu karşılıyor ve dualarını da eksik etmiyorlar. Başkanımıza ve burada bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Onlar Büyükşehir’e emanet"

1 Ekim’den bu yana öğrencileri misafir ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Taşhan Otel Tesis Sorumlusu Oğuzhan Karakuş ise şunları söyledi: "Çalışma arkadaşlarım ile birlikte öğrencilerimize elimizden geldiği kadar evlerinde hissetmeleri için çalışıyoruz. Onların bize emanet olduğu bilinci ile hareket ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir beyin talimatları doğrultusunda her türlü desteği veriyoruz."