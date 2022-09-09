Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları konaklama hizmetinden yararlanacak öğrenciler için hazır hale getirildi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla odalar temizlendi, hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları konaklama hizmetinden yararlanacak öğrenciler için hazır hale getirildi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla odalar temizlendi, hazırlıklar tamamlandı.

Üniversitelerin 2022-2023 akademik takvimine göre öğrenciler, yurt başvurularını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurt başvuru sonuçlarının birinci fazda yüzde 80 oranında karşılandığını belirtmişti.

Şırnak’ta bulunan 3 KYK yurdunda yapılan çalışmalar ile hazır hale geldiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, “Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda Şırnak’ta yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda, bu sene Şırnak’ta kayıt yaptıran 368 kız, 124’de erkek öğrencimiz var. Yaptığımız çalışmalar ile yurt kapasitelerini artırdık. Şu anda kız ve erkek öğrencimiz yurtlarımızda yedek değil, hepsi asil olarak kazandılar. Kayıt süreci akabinde yurtlarımıza yerleşecekler. Gayet iyi bir ortam hazırlandı kendilerine. Öğrencilerimiz memnun kalacakları rahatlığa ve konfora sahip yurtlarımız” dedi.