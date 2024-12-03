Zonguldak’ta KYK Abdullah Sabri Efendi Yurdu’nda düzenlenen yangın tatbikatı geniş bir katılımla gerçekleşti. Tatbikat, Kozlu İtfaiyesi ekiplerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildi.

Tatbikata yurtta bulunan öğrencilerin yanı sıra yurt idarecileri de katıldı. Etkinlikte yangın sırasında yapılması gereken doğru adımlar ve tahliye yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kozlu İtfaiyesi ekipleri, tatbikat sırasında öğrenciler ve katılımcılara yangın güvenliği ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. Tatbikatın amacının, acil durumlarda koordineli hareket ederek can ve mal güvenliğini sağlamak olarak ifade edildi.