Erzincan’da KYK yurdunda kafası asansörün kapısına sıkışan kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan’da KYK yurdunda kafası asansörün kapısına sıkışan kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 15. 20 sıralarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Mengücek Gazi Kız KYK Yurdu yemekhane bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, KYK’da çalışan kadın personel, yük asansörüne kazara başını sıkıştırdı. Durum 112’e bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kadın kurtarıldı. Olayda yaralanan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.