Karabük’te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hubbi Hatun Yurdunda kalan öğrenciler tarafından 10 Kasım’a özel koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Karabük’te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hubbi Hatun Yurdunda kalan öğrenciler tarafından 10 Kasım’a özel koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Karabük Üniversitesi’nde okuyan ve Hubbi Hatun Yurdunda kalan öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 84’ünci ölüm yıldönümünde hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat olan 9.05’i ve sonsuzluk işaretini kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi.