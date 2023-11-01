ABD merkezli Amare Global firması, 50 den fazla ülkede faaliyet gösteren Kyani firması ile işbirliği yaptı. İki şirket ürün portföyünü artırarak tek çatı altında satışa sunacak.

2005 yılında Amerika’da kurulan, 2012’den beri Türkiye’de faaliyete geçen ve 50’nin üzerinde ülkede operasyonları bulunan Kyani, ‘The Mental Wellness Company’ olarak bilinen Amare Global ile iş birliği yaptı. İki şirket operasyonlarını tek çatı altında ‘Amare Global’ olarak devam ettirecek.

Amare Global, e-ticaret iş modeliyle pek çok kişiye ek gelir, online çalışma fırsatı sunarak bireylere ekonomik açıdan da katkı sağlayan iş modelini benimsiyor. İki şirket yaptıkları işbirliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı gıda takviyesi ürünlerini tek çatı altında satışa sunacak.

İki şirketin işbirliği İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında duyuruldu. Toplantı; Amare Global Bilim Kurulu Başkanı Dr. Shawn Talbott, Amare Global Üst Yönetim Bölgesel Başkan Jennifer Stoll, Bölgesel Başkan Yardımcısı Martin Groppe, Global Finans Operasyon Başkanı Kent Wood ve Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy’un katılımıyla gerçekleşti.

‘‘İş birliği ile ürün portföyümüz genişledi’’

Toplantıda konuşan Amare Global Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, ‘‘Kyani firması Türkiye’de 2012 yılından beri faaliyet gösteriyor. Firma gıda takviyesi üzerine faaliyet gösteriyor. ABD merkezli Amare Global firmasıyla bir işbirliğine gidildi. Bu işbirliği ürün portföyümüz genişledi. Hizmet verdiğimiz müşteri portföyümüzde genişleyecek. İki firma benzer iş modelleriyle çalışıyor. E-ticaret platformları üzerinden ürünlerimizi tüketiciye ulaştırıyoruz. Gıda takviyesi ürünlerimizin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından ruhsatlandırılıyor veya üretim ve ithalat izinleri veriliyor. Tüketiciler ürünlerin bakanlık onaylı olmasına dikkat etmeli’’ dedi.

Amare Global Bilim Kurulu Başkanı Dr. Shawn Talbott ise ürünlerin doğal içerikli olduğunu ve yüksek teknoloji ile harmanlandığını söyledi.

Amare Global Üst Yönetim Bölgesel Başkan Jennifer Stoll da iş birliği için Türkiye’deki ortaklarına teşekkür etti. Stoll konuşmasında, ‘‘Amare Global Türkiye, Amare’nin faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında en yüksek ciroya sahip ikinci ülke. Pandemi sonrası Amare Global’in başarısı daha da arttı. Kyani ile işbirliği büyük güç katacak’’ ifadelerini kullandı.