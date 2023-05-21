Kayseri Voleybol Kulübü (KVK) Yıldız Takımı, Türkiye finallerinde Türkiye 9.’su oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde grup etabı, oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Kayseri’yi Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Voleybol Kulübü temsil etti. Kayseri ekibi, grup müsabakalarında Fenerbahçe, Sarıyer Belediye ve Nilüfer Belediye ekipleri ile karşılaştı. Çıktığı karşılaşmalarda büyük mücadele örneği gösteren ekip, aldığı sonuçların ardından Türkiye 9.’su oldu.