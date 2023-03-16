Kırşehir’de 15 yaşındaki Sahra Nur Tekcan’ın bebek gibi bakıp, bezleyerek birlikte gezdiği kuzusu şehrin maskotu haline geldi.

Her sabah evinde birlikte yaşadığı kuzusunu gezmeye çıkaran 15 yaşındaki Sahra Nur Tekcan, vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini huzurlu ve mutlu ettiğini söyledi. Kuzusuna bağladığı bebek bezi ile Kırşehir’de ilgi odağı olduklarını anlatan Sahra, küçük yaşlarından itibaren evlerinde kuzu beslemek istediğini ama annesinin kuzu besleme fikrine sıcak bakmadığını belirtti. Kuzusunun yanından hiç ayrılmadığını aktaran Sahra, "Açık öğretim 10. sınıf öğrencisiyim. Küçük yaşlarımdan itibaren kuzu isteğim vardı. Annem bakamayız demişti. Babamın arkadaşının yanına gitmiştik. Orada çok kuzu vardı. Annesinin öldüğünü söylediği kuzu vardı, ’Bakar mısın?’ deyince aldık ve o günden sonra hep benimle oldu" dedi.

"Şehirde hayranları çoğaldı"

Kırşehir sokaklarında bezle altını bağladığı kuzusunu gezdiren Sahra, kuzusuna olan ilginin de arttığını belirterek, "Benimle uyuyor. Ben besliyorum. Ben çıkınca arkamdan meliyor. Ben besliyorum. Birlikte geziyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Şehirde de hayranları çoğaldı. Kendime ait olan kedim ve köpeğim de var ama kuzu ayrı bir heves ve zevk. Dışarı çıktığımızda insanlar bizi güzel karşılıyor. Kuzuma hayran kalıp fotoğraf çektiriyorlar. İnsanların ilgisi kuzumun da hoşuna gidiyor. Altını bağlıyoruz, çünkü çevreyi ve evi de koruyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayvanlara zarar verenleri anlamıyorum"

Kuzusu ile birlikte uyuduğunu ifade eden Sahra, hayvanlara zarar veren insanları anlamadığını dile getirerek, "Kuzum 5-6 günlüktü bana geldiğinde, biz birlikte uyuyoruz. Hayvanlara zarar veren insanları anlamıyorum. Kuzum şu an iki aylık, nasıl ayrılacağız bilemiyorum. Kuzuma ’Cemile’ adını verdim. Sokağa ilk çıkardığımda insanlar garipsedi. Bezinin olması onlara garip geldi. Köpeklere üst giydiriyorsunuz, onu neden garip karşılamıyorsunuz? Köpekler nasıl bir hissiyat ile arkanızdan geliyor ise kuzum da benim arkamdan geliyor. Kuzum birçok hayvandan da akıllı. Neyi nasıl yapması gerektiğini öğrendi" diye konuştu.

Sokaklarda kuzunun gezdiğini gören vatandaşlar ise, bol bol fotoğraf çekerek, kuzuyu seviyor.