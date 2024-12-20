Türkiye’nin sevilen çocuk kahramanı Kuzucuk, 21-22 Aralık’ta M1 Konya AVM’de çocuklarla buluşuyor. Üç farklı seansta gerçekleşecek ücretsiz etkinlikte minikler eğlence dolu anlar yaşayacak.

Türkiye’nin sevilen çocuk kahramanlarından Kuzucuk, M1 Konya AVM’de çocuklarla bir araya geliyor. Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini üstlendiği M1 Konya Alışveriş Merkezi’nde 21-22 Aralık tarihlerinde 14.00, 16.00 ve 18.00 saatleri olmak üzere 3 seans olarak gerçekleşecek eğlenceli etkinlik, minik ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulacak. 3 yaş ve üzeri çocukların katılımına uygun olan etkinlik, çocuklara keyifli anlar yaşatırken aileler için de unutulmaz bir hafta sonu fırsatı sunuyor. Sevilen karakter Kuzucuk ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de unutulmaz hatıralar biriktirecek.