Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından fotoğraflanan bir avı parçalayan kuzgunlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından fotoğraflanan bir avı parçalayan kuzgunlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zaman zaman vahşi doğayı fotoğraflayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar’da kuzgun sürüsünü bir leşi parçalarken görüntüledi. Çoğunlukla leş ve ölü hayvanlarla beslenen kuzgunların karga familyasından olduğu belirtildi. Erdal toprak tarafından fotoğraflanan görüntüler belgeselleri aratmadı.