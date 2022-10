İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Kuzeyşehir Ünite Merkezi, önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacak. Merkez içerisinde pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar bulunacak.

İhtiyaca ve talebe yönelik planlamalar gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir yatırımı daha tamamlama aşamasına getirdi. Yapım aşamasının sürdüğü Kuzeyşehir Ünite Merkezi, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılacak. Kuzeyşehir Ünite Merkezi, halkın birçok ihtiyacına tek merkezden cevap verecek. Kuzeyşehir Ünite Merkezi, toplam 5 bin 500 metrekare alana üzerine 2 katlı olarak yapıldı. Ünite merkezi içerisinde pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunacak.

“Mahallemizin her türlü ihtiyacı karşılanıyor”

Kuzeyşehir Ünite Merkezi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Karacaören Mahalle Muhtarı Reşit Bozkurt, “Kuzeyşehir bölgemiz, yeni oluşan bir bölge ve hızla nüfusu artan bir bölge konumunda. Malum ihtiyaçları da giderek artmaktadır. Kuzeyşehir’in en önemli eksikliklerinden bir tanesi de ticari alanların az olması. Bu konuda sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından Kuzeyşehir’de çok önemli bir ünite merkezi oluşturuluyor. Ünite merkezinin içerisinde pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunuyor. Kuzeyşehir’in en önemli eksikliklerinden bir tanesi de eczanenin olmaması. Açılacak bu ünite merkeziyle birlikte eczane sorunu da ortadan kalkmış olacak. Şu an inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ünite merkezinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız gelip buradan her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Taziyesi bulunan vatandaşlarımız, taziye evinde en güzel şekilde taziyelerini kabul edebilecekler, okula giden çocuklarımız buradaki kütüphaneden en güzel şekilde yararlanabilecekler. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Biz, Şehitkamil Belediyemiz yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. Yaptıkları hizmetlerinden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarında devamını diliyorum” diye konuştu.