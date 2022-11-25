Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikonut’un, Kuzeyşehir’de yapımına devam ettiği inşaat alanındaki incelemelerde örnek daire alanı ziyaret eden Vali Gül ve beraberindekiler, yapımına devam edilen GASMEK’i de gezdi. Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinin Gaziantep’teki bir ayağını da içinde barındıran Kuzeyşehir’de yeni konut alanlarını da inceleyerek, Vali Gül’e çalışmalar hakkında konutlar hakkında detaylı bilgi verdi.

"Kuzeyşehir kompakt bir proje"

Şahin, Kuzeyşehir projesinin içinde sosyal donatı, ticari ve kamu alanlarını da içerisinde barındıran kompakt bir proje olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Her geldiğimizde buradaki ilerleme alanını görmekten, buradaki memnuniyeti vatandaşlardan duymaktan memnunuz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini başlattı. Rıdvan Fadıloğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz zaman dediler ki: şehre çok uzak, şehre gitme ihtiyacını giderecek ticari alan, taziye evleri, kütüphanelere ihtiyacımız var. Öyle kompakt, öyle güzel bir projeyi tamamlamak üzere ki. Hem ona baktık hem de biz Gazikonut olarak hatırlarsınız 14 bin konut diye çıkmıştık. Konutlarımız bitiyor, örnek dairelerimize baktık. Biz de GASMEK açıyoruz. Bir şehir düşündüğünüz de ne lazım? Yeşil alan, spor alanları, okul, buradaki bütün insani ihtiyaçları giderecek alt yapı gerekiyor. Çevre Bakanlığımız büyük bir çalışma yaptı. İçerisindeki bütün dokunuşlarla da buradaki yaşam kalitesi, vatandaş memnuniyeti artıyor.”

"Kuzeyşehir Gaziantep’in en önemli yerleşim yerlerinden biri olacak"

Vali Davut Gül de, Kuzeyşehir’in çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep’in en önemli yerleşim yerlerinden biri olacağını belirterek, “Burada şu an tamamlanan ve devam eden 6 bin konutumuz var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ilk evin, ilk iş yerin, projesiyle de burada 4 bin konutun kurası çekildi. Bu şu anlama geliyor. İki sene içerisinde bunlar da tamamlanacak. Dolayısıyla da 10 bin konutluk bir şehir şimdiden oluşmuş oldu” dedi. Büyükşehir Gazikonut’un yeni yapacağı konutlarla birlikte Kuzeyşehir’in 50 bin konut hedefine hızla ilerlediğine dikkati çeken Vali Gül, şöyle devam etti:

“Konutların yapılmasıyla birlikte ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. İşte GASMEK’in yapılması, bununla birlikte ilçe belediyemiz Şehitkamil’in yaptığı çalışmalarla burası daha yaşanabilir bir duruma geliyor. Bugün de Büyükşehir’in koordinesinde büyük parklar yapılabilir mi? Diye baktık. Jandarma binasını yine Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. İnşallah bunlar tamamlandığında, burası Gaziantep’in en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi olacak.”

"Daha yaşanabilir Gaziantep’i hep birlikte inşa ediyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, talepler doğrultusunda sosyal ihtiyaçlar için de alanları belirlediklerini belirterek, “Yalnızca konut olması ihtiyacı görmüyor. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçları için de alan gerekiyordu. Bir yandan taziye evi, pazar yeri, Kur’an kursu, kütüphane, sağlık ocağı yapıldı. Ama burada eczane yapacak yer olmadığı için bu tür talepler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizle burada yaptığımız toplantı neticesinde bu talepler ortaya kondu. Biz de hemen belediye olarak bu talepleri yerine getirmek için faaliyete başladık. Bir ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Birlikte rahmet var ve inşallah birlikte bu görev paylaşımı içerisinde daha yaşanabilir bir Şehitkamil ve daha yaşanabilir bir Gaziantep’i hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik inceleme Kuzeyşehir’in ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce genişletme çalışmalarının da yapıldığı Karşıyaka Tüneli’nde devam etti.