Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, depremzedeler için önemli bir projeye imza attı. Dernek "evimevindir.com" adlı bir site açarak Türkiye’nin yer yerinden depremzedeleri misafir edecek ev sahiplerini buluşturuyor.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, depremzedeler için önemli bir projeye imza attı. Dernek "evimevindir.com" adlı bir site açarak Türkiye’nin yer yerinden depremzedeleri misafir edecek ev sahiplerini buluşturuyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan dernek üyesi avukat Sezen Eken, "Ülkede gerçekleşen felaketten sonra barınma ihtiyacı bulunan depremzedeler için ev sahiplerinin evlerini açma talepleriyle nedeniyle bir platform oluşturduk. Burada amaç depremzede ve ev sahiplerini bir araya getirmek. Ev sahiplerinden çokça talep geldi. Bir çok depremzede de evlere yerleşti. Sistem web sitesi üzerinden ev sahipleri ilanlarını giriyor ve depremzedeler bu ilanlardan ev sahiplerine ulaşıyor bizde aralarında iletişimi sağlıyoruz. Şu ana kadar 51 ilden 310 başvuru var" dedi.

Avukat Enes Malik Saran da, "Genç arkadaşlarla birlikte bağımsız bir afet koordinasyon merkezi kurduk. Bir çok konuda faaliyet yürüttük bunlardan birisi de evim evindir projesi, amacımız barınma krizini aşmak. Amacımız çadırlarda hatta sokaklarda konaklayan vatandaşları, ülkenin dört bir yanında evlerinde misafir etmek isteyen ev sahipleri ile aralarında bağlantı kurmak. Deprem sadece 10 ilimizi değil 81 ilimizi etkilemiştir. Arkadaşlarımız gönüllü olarak hiçbir menfaat beklemeksizin bu çalışmalar katkı sunuyorlar" diye konuştu.