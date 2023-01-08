Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde meydana geldi. K.K. idaresindeki 16 ARP 973 plakalı Honda marka otomobil ile V.C. yönetimindeki 06 CLV 470 plakalı tır çarpıştı. Bu sırada İ.K.’nın sürücülüğünü yaptığı 22 RA 875 plakalı Fiat marka hafif ticari araç da, duramayarak Honda marka otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İ.K. ile eşi H.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.