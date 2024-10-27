Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABE 282 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir beşik gibi Balıkesir beşik gibi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha