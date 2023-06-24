Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli Dilovası geçişinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 9 günlük bayram tatili için yola koyulan çok sayıda araç trafiğin durmasıyla kontak kapattı.

Kaza, Kuzey Marmara Dilovası geçişi Liman Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 şeritli yolun 2 şeridi kapandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 2’si çocuk 5 kişi ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan dolayı yaklaşık 2 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tatil yolunda olan sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin çalışmaları neticesinde kazalı araçlar bölgeden kaldırıldı. Ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza sonrası Kuzey Marmara’daki araç trafiği dron ile havadan da görüntülendi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.