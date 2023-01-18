Kuzey Marmara Otoyolu’nda benzinin bitmesi nedeniyle araçtan inerek yolda bekleyen 2 kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda benzinin bitmesi nedeniyle araçtan inerek yolda bekleyen 2 kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 29 AAJ 936 plakalı hafif ticari araç, yakıtı bittiği için yolun sol şeridinde beklerken sürücüsü Hasan Öztürk ve yolcu Mehmet Şanal araçtan indi. Bu sırada hızla seyir halinde olan Ramazan Yaprak idaresindeki 34 FOZ 042 plakalı araç, yolda bekleyen sürücü ve yolcuya çarparak metrelerce sürükledi. Kazada, aracın çarptığı Mehmet Şanal feci şekilde hayatını kaybederken yolda bekleyen Hasan Öztürk ile Ramazan Yaprak ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanal’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Trafik akışı tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.