Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Makedonya’daki birçok sektörün, Türk girişimciler tarafından potansiyel yatırım alanı olarak değerlendirildiğini belirterek, Makedonya’nın, Balkanlarda önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ve beraberindeki heyet, başkentli tüccar ve sanayicilerle bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, savunmadan otomotive, demir-çelikten endüstriyel makine imalatına, tarım makinelerinden kimya ve ilaç sanayiine çok sayıda iş kolundan sektör temsilcisi katıldı.

ATO Duatepe Salonu’ndaki toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Makedonya’daki birçok sektörün, Türk girişimciler tarafından potansiyel yatırım alanı olarak değerlendirildiğini belirterek, “Kuzey Makedonya’da bankacılık, inşaat, sağlık, havalimanı işletmeciliği, eğitim, tekstil ve hazır giyim, süt ve süt ürünleri, sigortacılık, otelcilik ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren 100’ü aşkın Türk şirketi var. Bunların yatırım tutarı 1.5 milyar dolar civarında. Türk şirketleri beş bine yakın kişiye de istihdam sağlıyor. Makedonya’nın, Balkanlarda önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi olması nedeniyle hem karşılıklı ticaret, hem de üçüncü ülkelere ticaret konusunda ülkelerimizin önemli potansiyel içerdiğini söylemek mümkün” dedi.

Güçlü tarihi ve kültürel bağları bulunan Türkiye ile Makedonya arasında, 1 Eylül 2000 tarihinden bu yana Serbest Ticaret Anlaşması’nın devrede olduğunu belirten Baran, “Tüm bu imkânlara ve yakınlığa rağmen ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doların altında. Bu rakamın çok üzerinde bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü bağları ve gönül köprüsünü, ticaret ve yatırımla güçlendirmek istiyoruz” dedi. Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da, ülke olarak olumlu bir imajı olduğunu ifade eden Baran, Türk mallarının ülkede tercih edilmesinden de büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Baran, Ankara Ticaret Odası’nın çalışmaları ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi.

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi de, Türkiye ile Makedonya’nın geçmişinin 500 yıla dayanan, iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kuzey Makedonya Cumhuriyetini tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Akabinde Türkiye’nin, Makedonya’yı tüm konularda desteklediğini ifade eden Durmishi, bu ilişkileri karşılıklı olarak ticaret ve yatırım alanında geliştirmek istediklerini kaydetti.

Bakan Durmishi, Türkiye programları kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettikleri bilgisini de verdiği konuşmasında, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bakan Durmishi, “Yatırımcılar olarak ülkemize geldiğinizde, hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Kuzey Makedonya’nın enerji, metal, inşaat sektörlerinde potansiyeli olduğunu ifade eden Durmishi, ülkesindeki yatırım imkanları hakkında da bilgi vererek, Türk yatırımcıları, ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Kuzey Makedonya’da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bazı bakanlıkların yapısında değişikliğe gidildiğini anlatan Durmishi, mevcutta kendi bakanlığı bünyesindeki Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yeni yapılanmayla Dışişleri Bakanlığı’na bağlanacağını söyledi. Müdürlüğün, Dışişleri Bakanlığı’na geçmesiyle birlikte, Serbest Ticaret Anlaşması’nı en hızlı şekilde güncellemek istediklerini belirten Durmishi, Kuzey Makedonya’daki yatırım bölgeleri hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda, Kuzey Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akça ve Ali İhsan Güçlü ile ATO komite ve meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.