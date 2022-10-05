Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Kuşak yolundaki çalışmalarını yıl içerisinde tamamlanması için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Kuşak yolundaki çalışmalarını yıl içerisinde tamamlanması için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda yetersiz kalan çevreyoluna alternatif olacak yeni yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Malatya’nın kuzeyinde çevre yoluna alternatif olması için başlatılan Kuzey Kuşak yolundaki çalışmaların ise yıl içerisinde tamamlanması için yürütülen çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı tek arterli yol aksından kurtarmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın yerel seçimlerden sonra göreve gelmesi ile birlikte Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına vermiş olduğu en önemli talimatlardan biride Malatya’yı tek arterli çevre yoluna mahkum olmaktan kurtarıp birden fazla ulaşım arterinin olduğu bir yapıya kavuşturmaktı. Bu arterlerin en önemlilerinden biride Kuzey Kuşak Yoluydu. İhalesi yapılarak yer teslimi yapılan yolumuzda çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı. Kuzey Kuşak yolumuz Sivas Yolu - Topsögüt bölgesinden başlayıp Hanımın Çiftliği üzerinden Yeşilçam caddesine, oradan da yeniden Çevre Yoluna bağlayacak bir yol. Bu yıl içerisinde çalışmaların tamamlanması ile birlikte asfaltını yaparak ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Kuzey Kuşak yolumuzun hizmete girmesi ile birlikte Malatya’mızı mevcut tek arterli yoldan kurtararak sürücülerimizi daha konforlu ve güvenli bir yol aksına kavuşturmuş olacağız. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir” dedi.