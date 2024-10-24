‘Yol Medeniyettir’ düsturuyla Malatya’nın hemen her köşesinde yol çalışmalarını titizlikle sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya ulaşımına neşter vuracak olan Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmaların son etabında yol asfaltlama çalışması yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak, trafikte güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak ve Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ karayolunu birbirine bağlayacak olan Kuzey Kuşak Yolu’nun son etabında asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaların son aşamaya geldiği Kuzey Kuşak Yolu, toplamda 13 kilometre (km) uzunluğunda ve 6 şeritten oluşuyor. 9,5 kilometresinde çalışmaların tamamlandığı Kuzey Kuşak Yolu’nda kalan yolun yaklaşık 3 kilometrelik Topsöğüt-Sivas yolu arasındaki kısmında ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu’nun tamamlanmış olan 9 bin 500 metrelik kısmında aynı zamanda 13 adet menfez, yaklaşık 30 bin metreküp (m3) taş duvar ile kanalizasyon ve drenaj hatlarını da tamamladı. Öte yandan yol güzergâhındaki doğalgaz, telekom ve aydınlatma gibi altyapı çalışmaları da tamamlanmış olup, bölgede kaldırım ve asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.