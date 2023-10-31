Malatya’nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Kuşak Yolu çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bağlantı yollarıyla beraber yaklaşık 4 milyar TL yatırım bedeli olan yolu kullanacak sürücülerin hızlı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni açılan cadde, bulvar ve kuşak yollarıyla da Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu noktada Kuzey Kuşak Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaklaşık 100 kilometrelik yol çalışmasının bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Malatya tarihinin toplam yol yatırımının en az 10 katı yatırım yapıldı” dedi.

Çalışmalar hakkında Başkan Gürkan’a bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, yolun bitmesi ile bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını ifade etti. Çalışmalar da son aşamaya gelindiğini kaydeden Demir, “Yeşilçam Caddesi ile Kuzey Kuşak Yolu’nu bağlama çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Topsöğüt bölgesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kuzey Kuşak yolu açıldığı takdirde Malatya’nın trafik yükünü kaldıracak ve şehrimize nefes aldıracak” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Kuzey Kuşak Yolu’nun güvenli ve huzurlu bir yolculuk imkanı sunacağını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle bu yol güzergâhında bulunan kişiye ait, kişisel parseller ve kişiye ait mülkiyetler ve benzeri yapıların olduğu yol aksında bulunan bu yapıların kamulaştırma sürecini gerçekleştirdik. Diğer taraftan da nasıl finansman kaynağı bulunur çerçevesi içerisinde yoğun bir çalışma içerisine girdik” dedi.

Malatya’da uzun yıllardan beri Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ile Kuzey Çevre Yolu söylemlerinin bulunduğuna dikkat çeken Gürkan, “Bir türlü bir adım atılamıyordu. Biz göreve geldikten sonra tek arterli, tek merkezli olan Malatya’nın alt merkezleri olması gerektiğini ve alternatif yolların olması gerektiğini, bir şehrin başka türlü gelişme trendinin olmayacağını bildiğimiz için ilk etapta alt merkez ve alt merkezlere ait yolları gerçekleştirdik. Gelincik Tepesi bir alt merkezdi. Güldal Akşit Bulvarı’nda 2 gidiş, 2 gelişi olan yolda gerekli kamulaştırma işlemleri yapılarak, bölgedeki düğün salonları ve okulların olduğu alanlarda trafik rahatlatıldı. Aynı zamanda Elazığ yolu ile Kuzey Kuşak ve Kuzey Çevre Yolu ile de bağlantı sağlandı” ifadelerine yer verdi.

“Malatya tarihinin toplam yol yatırımının en az 10 katı”

Kuzey Kuşak Yolu ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı içerisinde yolculuk yapacaklarını da dile getiren Başkan Gürkan, “Kuzey Kuşak Yolu’nun bitirilme aşamasına geldik. Kasım ayı itibariyle Yeşilçam Caddesi’nden Sivas Yolu’na, oradan da Kayseri, Adana, Kahramanmaraş yollarına bağlantı kurularak trafik akışının sağlıklı yürütülmesine imkân sağlanacaktır. Bu yolun çalışmaları esnasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı ve bu çalışmalarımızı yapan personelimize sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yol medeniyettir. Yol, amel defteri açık olandır. Sadaka-i cariyedir. Bu yolu kullanacak olanlar huzurlu bir trafik içerisinde ve hızlı bir şekilde gitmek istedikleri yere varacaklar. Zamanı optimum kullanarak hem işlerini çabuk yapma noktasında hem zamandan tasarruf etme noktasında hem de sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı içerisinde yolculuk yapacaklar. Yolumuzun Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolun kümülatif değerlerine baktığımız zaman Kuzey Kuşak Yolu, bağlantı yollarıyla beraber 4 milyar TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Milyarlarca liralık yatırım sadece bu yol için harcanıyor. Malatya tarihinin toplam yol yatırımının en az 10 katı yatırım yapıldığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.