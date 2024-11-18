Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD’nin İsrail ve Ukrayna’ya silah sağlamasını eleştirerek, "Ukrayna ve İsrail’e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD’li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı’nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 4’üncüsü yapılan Kore Halk Ordusu Tabur Komutanları ve Siyasi Eğitmenleri Konferansı’nda üst düzey askeri yetkililere hitap etti. Ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, “ABD, kukla Güney Kore ve diğer düşman güçlerin çılgınca askeri hamleleri Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tarihin en kötü aşamasına getirmiştir” ifadelerini kullandı. ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini “Kore Yarımadası’nda barış ve istikrarı tehdit eden kritik bir faktör” olarak nitelendiren Kim, ABD’yi Güney Kore ile olan iş birliğini "tam bir nükleer ittifaka dönüştürmekle” suçladı.

“ABD, NATO’nun Asya versiyonunu kurmaya çalışıyor”

Washington yönetiminin Seul ve Tokyo ile üçlü askeri iş birliğini güçlendirerek NATO Asya versiyonunu kurmaya çalıştığını savunan Kim, "Sonuç olarak, ABD liderliğindeki askeri ittifaklar Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini de kapsayacak şekilde daha geniş bir alana yayıldı. Ve istila riski, artık ABD’nin en büyük ve en uzun soluklu düşmanı olan ulusumuzdan başkasına odaklanmıyor" ifadelerini kullandı.

“Nükleer kapasitemizi daha da güçlendireceğiz”

Kuzey Kore ordusunun savaş hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini vurgulayan Kim, “Mevcut öznel ve nesnel şartlar altında, savaş hazırlıklarının tamamlanması tek bir gün bile geciktirilemeyecek en acil görevdir” dedi. Caydırıcı nükleer güç politikalarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, “Savunma amaçlı nükleer kapasitemizi hiçbir sınırlama olmadan daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Kim’den ABD ve Batı’ya savaş eleştirisi

ABD ve Batı’nın savaş alanında deneyim kazanmak ve askeri müdahalelerinin kapsamını genişletmek için diğer ülkeleri savaş konusunda kışkırttığını ifade eden Kim, “Ukrayna ve İsrail’e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD’li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı’nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor" diye konuştu.

“Pislikler çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak”

Kim’in kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong ise Güney Kore’yi 16 Kasım’da ülkelerine balonlarla propaganda broşürleri ve çöpler göndermekle suçladı. Yaptığı yazılı açıklamada, “Defalarca yaptığımız uyarıları hiçe sayarak bir kez daha Kuzey Kore karşıtı siyasi propaganda malzemeleri gönderme provokasyonunu gerçekleştiren pisliklerin utanç verici ve kirli eylemlerini şiddetle kınıyoruz” diyen Kim, “Bir köpeğin bile dokunmaktan hoşlanmayacağı, temiz bir bahçeye saçılan bu tür çöpler karşısında öfkelenmeyecek ev sahibi yoktur” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore’nin topraklarının kirletildiğini ve gönderilen atıkların bertaraf edilmesinin çok fazla emek gerektirdiğini ifade eden Kim, “Sabrın da bir sınırı vardır. Kuzey Kore halkının pisliklere karşı duyduğu öfke had safhaya ulaşmıştır. Bu pislikler çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır” uyarısında bulundu.

Güney Kore ordusundan açıklama

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore’nin bu sabah saatlerinde ülkenin sınır bölgelerine propaganda broşürleri taşıyan yaklaşık 40 balon gönderdiği bildirildi. Çoğu başkent Seul ve Gyeonggi eyaleti çevresine inen balonların tehlikeli herhangi bir madde barındırmadığı belirtilirken, JCS Sözcü Yardımcısı Albay Nam Gi-su ise "Ordumuzun sabrını daha fazla sınamayın" açıklamasında bulundu.