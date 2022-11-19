Kuzey Kore, yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17’nin dün başarıyla test edildiğini duyurdu. Füze denemesini yerinde takip eden ülke lideri Kim Jong-un, düşmanların nükleer saldırı araçlarıyla tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Kuzey Kore’nin "nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekün çatışmaya topyekün çatışma ile karşılık vereceği" uyarısında bulundu. Kim Jong-un ayrıca ilk kez kızıyla görüntülendi.

Kuzey Kore, yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17’nin dün başarıyla test edildiğini duyurdu. Füze denemesini yerinde takip eden ülke lideri Kim Jong-un, düşmanların nükleer saldırı araçlarıyla tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Kuzey Kore’nin "nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekün çatışmaya topyekün çatışma ile karşılık vereceği" uyarısında bulundu. Kim Jong-un ayrıca ilk kez kızıyla görüntülendi.

Dün ABD ana karasını vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füze fırlatarak bölgede gerilimi arttıran ve büyük endişeye yol açan Kuzey Kore’den füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, "Hwasong-17" tipi balistik füzenin başarıyla test edildiği duyuruldu. Füze denemesinin "ABD’nin ve diğer düşman güçlerin Kore Yarımadası’ndaki askeri ve siyasi durumu ısrarla tahammül edilemez bir duruma sürükleyen çatışma hamleleri karşısında gerçekleştirildiği" ifade edildi. Ülke lideri Kim Jong-un’un da test atışını yerinde incelediği aktarıldı. Füze denemesi ile ilgili teknik detaylara da yer verilen haberde, Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan fırlatılan yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17’nin maksimum 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp belirlenmiş hedefi isabetli şekilde vurmadan önce 1 saat 8 dakika boyunca uçtuğu ve 999.2 kilometre mesafe kat ettiği bildirildi.

Kim’den nükleer meydan okuma

Kim Yong-un yaptığı açıklamada, ABD ve diğer düşman güçlerin bölgedeki askeri tehditlerinin arttığını belirterek bu durumun "ülkenin ezici nükleer caydırıcılığına yönelik desteğin önemli ölçüde hızlandırılmasını gerekli kıldığını" söyledi. Ülkesinin bölgede barış ve istikrarı yok etmeye çalışan düşmanların saldırganca savaş tatbikatlarına kararlı şekilde misilleme yapması gerektiğini vurgulayan Kim, "Kore Yarımadası ve çevresinde ne kadar çok askeri blöf yapılırsa Kuzey Kore’nin tepkisinin o denli saldırgan olacağını" ifade etti. Kim, düşmanların nükleer saldırı araçlarıyla tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Kuzey Kore’nin "nükleer silahlara nükleer silahlarla, topyekün çatışmaya topyekün çatışma ile karşılık vereceği" uyarısında bulundu.

İlk kez kızı ile görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ayrıca kızıyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğunun başkent Pyongyang’daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara da yer verildi.

Washington’daki düşünce kuruluşu Stimson Center’ın Kuzey Kore uzmanı Michael Madden, Kim’in kızının adının "Chu-ae" olduğunu, 12-13 yaşlarında olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Chu-ae’nin varlığından ilk kez 2013 yılında, ABD’li basketbol yıldızı Dennis Rodman’ın Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bahsedilmişti. Rodman, Kim’in ailesiyle deniz kenarında vakit geçirdiğini ve "bebekleri Chu-ae’yi kucağına aldığını" ifade etmişti.