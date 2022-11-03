Kuzey Kore’nin biri kıtalararası balistik füze olduğu değerlendirilen 3 füze ateşlediği bildirildi. İlk füzenin takip ettiği yörüngenin risk oluşturması nedeniyle Japonya’nın Miyagi, Yamagata ve Niigata eyaletlerinde ulusal acil uyarı sistemi alarm verdi. Bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılırken, tren seferleri de geçici olarak askıya alındı.

Kuzey Kore’nin biri kıtalararası balistik füze olduğu değerlendirilen 3 füze ateşlediği bildirildi. İlk füzenin takip ettiği yörüngenin risk oluşturması nedeniyle Japonya’nın Miyagi, Yamagata ve Niigata eyaletlerinde ulusal acil uyarı sistemi alarm verdi. Bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılırken, tren seferleri de geçici olarak askıya alındı.

Son günlerde gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Güney Kore ve ABD’yi alarma geçiren Kuzey Kore, bu kez Japonya’ya gözdağı verdi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang’ın ülkenin doğu istikametine doğru biri uluslararası balistik füze olduğu değerlendirilen 3 füze ateşlediği bildirildi.

Güney Kore ordusunun Sunan bölgesinden sabah saat 07.40 sıralarında ateşlendiğini açıkladığı ilk füzenin takip ettiği yörüngenin risk oluşturması nedeniyle Japonya’nın Miyagi, Yamagata ve Niigata eyaletlerinde ulusal acil uyarı sistemi "J-Alert" acil durum alarmı verirken, bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Ayrıca bölgedeki hızlı tren seferleri de alarm nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Güney Pyongang bölgesinden sabah saat 08.39 itibarıyla iki kısa menzilli balistik füze daha ateşlendiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kishida: "Kabul edilemez"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore’nin son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerini "kabul edilemez" olarak nitelerken, ilgili kurumlara herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğini tespit etme ve kamuoyuna bilgi verme talimatı verdiğini söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise, hükümetin Pekin’deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore’yi protesto ettiğini açıkladı. Kuzey Kore’nin bugün fırlattığı füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bilgisini paylaşan Matsuno, 07.40 sıralarında ateşlenen füzenin Japon Denizi üzerindeyken radardan kaybolduğunu ifade etti. Konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü vurgulayan Matsuno, ülkesinin Kuzey Kore’ye yanıt vermek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası camia ile işbirliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.