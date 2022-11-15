Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümünde, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliği ile düzenlenen "Kuzey Kıbrıs-Akdeniz’in İncisi" fotoğraf sergisi açılış töreni, HKÜ’nün Kozanlı Mahallesi’ndeki Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümünde, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliği ile düzenlenen "Kuzey Kıbrıs-Akdeniz’in İncisi" fotoğraf sergisi açılış töreni, HKÜ’nün Kozanlı Mahallesi’ndeki Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in, on bin yıllık tarihe sahip Kıbrıs’ın kuzeyinde çektiği fotoğrafları kapsayan serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi. HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit ve Kıbrıs Gazileri kurdele keserek serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen protokol üyeleri, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi yerlerini, mimarisini ve doğa manzarasını pozlayan Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in eserlerini büyük bir hayranlıkla inceledi.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yılını kutladı

Serginin açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Türkay Dereli, “2021-2022 Akademik Yılı Törenimizde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı üniversitemizde ağırlamış ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ‘Fahri Bilim Doktoru’ unvanı tevcih etmiştik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilerimize ‘Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada da Varoluş Mücadelesi’ konulu ilk açılış dersini gerçekleştirmişti. Tatar, o gün konuşmasında, ‘Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı et ve tırnak gibidir’ diyerek Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ayrılmazlığını anlatmıştı. Bugün açmış olduğumuz fotoğraf sergisini, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ile birlikte bundan sonra inşallah Gaziantep’te yapacağımız birçok kültür ve sanat etkinliğinin ilklerinden biri olarak görüyoruz. KKTC’nin güzelliklerini ve değerlerini fotoğraflarıyla bizlere yansıtan Mehmet Gökyiğit’e çok teşekkür ediyoruz. 35 fotoğrafın yer aldığı sergi 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bu vesile ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümünü yürekten kutluyorum, bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyor ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın birbirinden güzel karelerini bu sergide göreceğiz”

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ise, “Kuzey Kıbrıs - Akdeniz’in İncisi fotoğraf sergisinde çok değerli sanatçımız Mehmet Gökyiğit’in seçkilerini göreceğiz. Böylesine güzel bir ortamda bize bu sergiyi gerçekleştirmede büyük destek sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’ye, emeği geçen tüm akademik ve idari personele şükran duygularımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs’ın Kuruluşunun 39. yıldönümü vasıtasıyla tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anarken yaşayan tüm Kıbrıs Gazilerimize minnet duygularımla birlikte sağlıklı ve sıhhatli bir ömür diliyorum” diye konuştu.