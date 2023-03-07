Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden (IKBY) Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde mağdur olan vatandaşlar için deprem bölgelerinin yanı sıra Şırnak’a yerleşmiş depremzedelere de destekler sürüyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden (IKBY) Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde mağdur olan vatandaşlar için deprem bölgelerinin yanı sıra Şırnak’a yerleşmiş depremzedelere de destekler sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde, IKBY’den destekler gelmeye devam ediyor. IKBY’de faaliyet gösteren Barzani Yardım Vakfı (BCF) deprem bölgeleri için hazırladığı 3 destek tırı Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan destek tırlardan biri Şırnak Silopi ilçesine yerleşmiş olan depremzedeler için ayrılırken geri kalan 2 tır deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Silopi’de bırakılan tırın içinde bulunan yardım kolileri İlçe Kaymakamlığı Deprem Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

Barzani Yardım Vakfı gönüllüsü Şahin Sulhan, “Bugün zor günümüzde Irak’tan gelen Barzani Yardım Vakfına tüm halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.