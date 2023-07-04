Kuzey Irak sınırında devam eden Pençe Kaplan operasyonunda görev alan güvenlik korucusu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Kuzey Irak sınırında devam eden Pençe Kaplan operasyonunda görev alan güvenlik korucusu, geçirdiği kalp krizi sonrası helikopterle kaldırıldığı Şırnak devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik korucusu Kaya Temel için Şırnak’ta yapılan tören sonrası Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyüne kara yoluyla getirildi. Temel, burada yapılan tören sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

Tören, Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, 23’üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, komutanlar, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel’in ailesi köy camisinde taziyeleri kabul etti.