Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsviçre’de Anadolu Okuma Evi ve Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı İsviçre’de Anadolu Okuma Evi ve Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.