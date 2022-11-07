İsviçre’de Anadolu Okuma Evi ve Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı

İsviçre’de Anadolu Okuma Evi ve Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

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