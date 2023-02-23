Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kelkit Havzasının deprem üreten bir mekanizma olduğunu belirterek, “Bu bölge depremin her an olabileceği bir bölgedir” dedi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kelkit Havzasının deprem üreten bir mekanizma olduğunu belirterek, “Bu bölge depremin her an olabileceği bir bölgedir” dedi.

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan, Türkiye’nin en riskli illeri arasında yer alıyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kuzey Anadolu fay hattının Kaliforniya fayıyla beraber dünyanın en büyük fay hatlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Şahin, “Kuzey Anadolu fayı hattı, Bingöl Karlıova’dan başlayan ve Kelkit havzasını takip eden ve bu nedenle Karadeniz’in kuzeyinden Marmara’ya kadar uzanan Dünyanın en büyük hatlarından bir tanesidir. Bu fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 8,2’dir. Kuzey Anadolu faylanma biçimi bakımından en tehlikeli faylar sınıfında yer alan, ciddiye alınması gereken önemli bir fay sistemidir. Kaliforniya fayıyla beraber dünyanın en büyük fay hatlarından bir tanesidir. Yaklaşık 15 milyon yıl yaşında olan bu fay 15 milyon yıldır deprem üretebilme kapasitesine sahip önemli bir fay sistemidir” dedi.

Fay hattı üzerindeki illere dikkat çeken Şahin, “Bu bölge depremin her an olabileceği bir bölgedir. Gerek eski depremler gerekse aletsel dönemdeki depremlere baktığımızda ortaya şu sonuç çıkmaktadır. Kelkit Havzası deprem üreten bir mekanizmadır. Bununla barışık şekilde yaşamak zorundayız. Gerekli tedbirleri aldığımızda depremden de korkmamış oluruz. Deprem bir gerçeklik ise bu gerçekliğe göre imalat yapmamız ve yaşamamız ve tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor” diye konuştu.

Deprem bölgesinde inşa edilecek olan yapılarda yönetmeliklere harfiyen uyulması uyarısında bulunan Şahin, “Yapının yapılacağı zemini jeoloji mühendisleri ve ilgili mühendislikler tarafından tespit edildikten sonra mühendisin önerilerine göre yapı tasarımının yapılması ve buna bağlı olarak yapılan tasarlandıktan sonra sürecin devam etmesi gerekiyor. 2018 yılında çıkan yönetmelikler gerçekten güvenli tarafta kalmayı gerektiren yönetmelikler. Bu nedenle de vatandaşlarımıza yeni ev yapacak olanlara doğru zeminde veya ıslah edilmiş zeminde güvenli yapılar yapmalarını tavsiye ediyoruz. Mevcutta evi olan arkadaşlarımız veya vatandaşlarımız için de şunu söylemek lazım. Onlar yapının güvenliğini, teknik ekiplerce inceletmelerini ve onların önerileri dahilinde yapıya güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapılması ve ondan sonra yapılarının içerisinde güvenle oturmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.