Adana’nın Feke ilçesinin asılık yol sorunun çözülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Adana’nın 48 mahalleden oluşan Feke ilçesinde yolu olmayan mahallelere ulaşım için yol çalışması başlatıldı. Yol yapımı için dinamitlerle kayalar patlatılırken iş makinaları çalışmaşa başladı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede 48 mahalle olduğunu ve yol ağının yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda planlandığını kaydederek uzun yıllardır yol ve alt yapı sorunu yaşayan vatandaşların sorunlarının çözüleceğini söyledi. İlçede acil durumlarda ambulans, itfaiye gibi araçların hiç giremediği, insanların cenazelere ulaşımda büyük sorun yaşadığı mahalleler başta olmak üzere her tarafa dokunacaklarını anlatan Cömert, " Öncelikli olarak evine hiç yolu olmayan vatandaşlara yol yapılacak. Yılların sorununu çözmek için sahadayız. Bahçecik ve Hıdırus¸agˆı Mahalleleri arasında, Kayseri Develiye bagˆlı yoldaki virajlar yıllardır büyük araçlar için ciddi bir engel oluşturuyordu. Hem halkımızın güvenliği hem de ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için çalışma başlattık. Dinamit patlatma yolu ile bazı bölgelerde yol açma çalışması yapıyoruz. Şuan mezarlık yolunu yapıyoruz. Merkez Belenköy Mahallemizin yol sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. 1800 rakımdayız. Kış olması nedeni ile karlı bölgelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın sözü ile devam etmek istiyorum "Aşk ile çalışan yorulmaz" 250 Metrekare alanda vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza mesai kavramı olmadan çalışanlara teşekkür ediyorum. Feke zor bir coğrafya devlet belediye millet el ele vererek bunu aşacağız" dedi.