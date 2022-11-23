Sinop’un Gerze ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, kuzenlere ait 2 ahşap ev ile bir ahır kül oldu.

Sinop’un Gerze ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, kuzenlere ait 2 ahşap ev ile bir ahır kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Gerze’ye bağlı Kahramaneli köyünde ikamet eden Mehmet Gül’ün evinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, önce evin yakınındaki ahıra ve ardından kuzeni Hüseyin Gül’ün evine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi, Sinop Belediyesi, Erfelek Belediyesi, Boyabat Belediyesi ile Gerze ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 ilçe belediyesi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.