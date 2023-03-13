Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada, "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" dedi.

Dün sabah saatlerinde Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Işık Filiz (58), yan binasında oturan akrabası B.A. isimli genç kızın evinin camlarını kırmış, B.A.’nın amcası M.A. ile de aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.A., kuzeni Işık Filiz’e tabanca ile ateş ederek kaçmış, yaralanan Işık Filiz ise hastanede hayatını kaybetmişti. Işık Filiz’in iki gün önce B.A.’yı darp ettiği, bu olaydan sonra korkan genç kızın yanında amcası M.A.’nın kaldığı iddia edilmişti.

"Kim başkasının ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diyerek adliyeye girdi

Polis ekipleri tarafından yakalanan M.A., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. adliyeye getirildiği sırada yeğeni B.A., "Amca her zaman yanındayım" dedi. M.A. ise "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diye konuştu.