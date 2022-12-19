Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir evinde bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri geldi. Çocuklar sesin olduğu yöne doğru gidince, su kuyusunda mahsur kalan köpeği gördü. Haber verilmesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri, kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Kaymakam Gürses, emniyet personeli ile bir araya geldi

Kaymakam Gürses, emniyet personeli ile bir araya geldi

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