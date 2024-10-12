Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanı’nda bulunan 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Çukura düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımı ile kuyuya indi. Otomatik kapan kuran ekipler, kedinin içine girmesini bekledi. Kısa sürede kedi kapana girerken, ekipler hayvanı kuyudan çıkararak doğaya saldı.